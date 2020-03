Jovem sofre colisão fatal com carro em Estarreja

Daniel Matos, de 17 anos, perdeu a vida quando seguia de mota para mais um dia de estágio profissional numa empresa de Estarreja.A colisão com um automóvel, na rua Banda Visconde de Salreu, em Salreu, também Estarreja, foi fatal para o jovem, apesar dos esforços dos socorristas. O pai foi dos primeiros a chegar ao local - seguiria viagem na mesma estrada - e viria a ser assistido pelos psicólogos do INEM.O alerta para o acidente rodoviário foi dado cerca das 08h00 para os Bombeiros de Estarreja. À chegada dos operacionais, Daniel Matos já se encontrava em paragem cardiorrespiratória. A equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Aveiro também foi acionada.As manobras de reanimação acabaram por ser infrutíferas, com o jovem a não resistir à gravidade dos ferimentos sofridos e o óbito a ser confirmado no local.Ontem, eram ainda desconhecidas as causas exatas que levaram ao embate fatal - o carro viajava em sentido contrário à mota da vítima -, com o sinistro agora a ser investigado pelo núcleo especializado da GNR em acidentes de viação.A rua Banda Visconde de Salreu manteve-se encerrada ao trânsito, em ambos os sentidos, durante cerca de duas horas, para assistência à vítima e, posteriormente, para limpeza de via. Daniel Matos integrava o Motoclube Samaritano Salreu. Os amigos lamentavam ontem a morte do jovem, com várias mensagens de consternação nas redes sociais.