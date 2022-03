A Polícia Judiciária de Braga deteve um homem, de 23 anos, de Arcos de Valdevez, suspeito de crimes de pornografia de menores.Na sequência de uma busca domiciliária, o jovem, desempregado e a viver em casa dos pais, foi apanhado na posse de centenas de milhares de documentos com sexo explícito envolvendo crianças de todas as idades, “algumas de tenra idade”, segundo a PJ.Todos esses documentos foram apreendidos pelos inspetores na residência dos pais do suspeito. Isto depois de alertados inicialmente por uma organização internacional de combate à pedofilia na internet.