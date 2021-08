PSP dispara balas de borracha após arremesso de pedras e garrafas de vidro no Cais do Sodré

Muita qualidade na noite de Lisboa pic.twitter.com/txZcLWjYPf — Jorge Gomes (@JGomes_PT) August 28, 2021

Um vídeo que está a ser divulgado nas redes sociais este sábado mostra vários jovens a atirar objetos à PSP após o fecho dos bares na zona do Cais do Sodré, em Lisboa.De acordo com um comunicado da PSP, as forças policiais implementaram "um policiamento de forte visibilidade policial em zonas de diversão noturna, designadamente no Bairro Alto e Cais Sodré, com vista ao controlo de circulação de pessoas nestas artérias e fiscalização das restrições e normas em vigor no âmbito da atual situação de contingência".Após o encerramento dos bares, e perante vários ajuntamentos, a "PSP terminou com diversos ajuntamentos com música na via pública, procedeu a detenções, apreensões e contra-ordenações, com destaque para a detenção de 2 cidadãos por roubo e 1 detido por agressão a agente de autoridade".A violência começou a escalar, tendo sido arremessadas por alguns jovens "pedras da calçada e garrafas de vidro". A polícia foi assim forçada a fazer dois disparos de balas de borracha."Os meios policiais procederam à dispersão das pessoas, com recurso a meios coercivos de baixa potencialidade letal, incluindo o disparo de 2 munições menos letais", descreve a autoridade acrescentaram que como resultado houve polícias com ferimentos ligeiros, que não careceram de tratamento, e danos em material policial.