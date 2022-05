Dois jovens, de 20 e 25 anos, ficaram feridos com gravidade na sequência de desacatos que ocorreram, na madrugada deste domingo, no bar Praxe, situado na Rua Central de Gandra, em Paredes. A vítima mais nova foi encontrada pelos bombeiros na casa de banho do espaço de diversão noturna em paragem cardiorrespiratória e com ferimentos de arma de fogo na cabeça.









