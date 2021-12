Superjuiz Carlos Alexandre admite abandonar TICAO

O processo EDP e as investigações a Isabel dos Santos tinham passado para Carlos Alexandre porque o juiz Ivo Rosa está em exclusivo no processo BES.Recorde-se que no caso EDP Manuel Pinho ficou em prisão domiciliária quando o processo estava nas mãos do juiz Carlos Alexandre. O ex-ministro já prometeu não prestar a caução e contestar a medida de coação imposta por Carlos Alexandre.