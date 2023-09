Juiz de instrução rejeita levar a julgamento a mulher e a filha de Marco 'Orelhas' pela morte de Igor Silva

O juiz de instrução Pedro Miguel Vieira rejeita levar a julgamento a mulher e a filha de Marco Orelhas pelo homicídio de Igor Silva, em maio de 2022, junto ao Estádio do Dragão.O juiz rejeita que tenham tido envolvimento direto na morte. O magistrado decidiu também não pronunciar Carlos 'Jonai' pelo crime de homicídio. Este arguido vai a julgamento apenas por ameaça. Passam assim a ser sete os acusados pela morte do jovem.Tinha sido a mãe de Igor Silva a pedir a abertura de instrução para que Iara e Marisa, filha e mulher de ‘Orelhas’, fossem julgadas também por homicídio. Estas duas mulheres são arguidas no processo, mas por ofensas a uma jovem.O juiz não atendeu ainda aos argumentos de outros três arguidos que diziam não estar envolvidos no crime. Tratava-se de Sérgio Machado, Rui Costa e Paulo ‘Chanfra’, cunhado de ‘Orelhas’.