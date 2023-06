Conversas mantidas por Paulo Cardoso, cunhado de Marco Gonçalves, conhecido como ‘Orelhas’, no WhatsApp, mostram que o ataque a Igor Silva - assassinado junto ao Estádio do Dragão, no Porto - estava a ser planeado. O processo, no qual oito arguidos estão acusados de homicídio, revela uma intensa troca de mensagens horas antes do crime.









