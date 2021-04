O juiz Luís Vaz das Neves, ex-presidente do Tribunal da Relação de Lisboa e arguido na Operação Lex, corre o risco de passar à aposentação compulsiva. O inspetor do processo disciplinar instaurado pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM) contra Vaz das Neves, por abuso de poder, quer que este juiz desembargador seja reformado de forma compulsiva. Se assim for, Vaz das Neves poderá ter um corte de quase mil euros líquidos ...