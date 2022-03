O perado há dez dias ao coração, o juiz Ivo Rosa já está a recuperar em casa. Osabe que o magistrado do Tribunal Central de Instrução Criminal teve alta no final da semana passada - está desde o fim de semana em casa - e não está a trabalhar à distância.Tem em mãos os processos BES, O Negativo e Operação Marquês, mas não está a despachar nenhum por enquanto. Ivo Rosa está de baixa médica por “tempo indeterminado”, mas, segundo apurou o, considera que estará apto a regressar ao trabalho a tempo de realizar a primeira sessão da instrução do processo BES, agendada para dia 29. O magistrado madeirense, de 55 anos, foi operado de urgência no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, Oeiras, no dia 22.