Juiz Rui Rangel vai apreciar recurso de certidão da Operação Marquês

Este é um dos seis processos que foram atribuídos por sorteio a Rui Rangel. Não diz respeito diretamente a José Sócrates, mas tem a haver com mails que terão sido apreendidos na Operação Marquês e que são fundamentais na investigação que tem Lalanda de Castro, ex-patrão de Sócrates, como principal arguido. Fátima Galante , e o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira.Na altura foram detidas cinco pessoas por suspeitas de corrupção, recebimento indevido de vantagem, branqueamento, tráfico de influências e fraude fiscal qualificada.A Procuradoria-Geral da República ainda não se pronunciou. Desconhece-se se irá ou não pedir o afastamento do juiz para apreciar aquele recurso.