A antiga presidente da instituição Raríssimas, Paula Brito e Costa, chegou na tarde desta segunda-feira a um entendimento com a atual direção da instituição no processo em que reclamava 147 mil euros por ter sido despedida.No Tribunal do Trabalho de Loures, a segunda e última sessão terminou sem que tivessem sido ouvidas as cinco testemunhas.A atual presidente da Raríssimas, Maria Júlia Cardoso, remete para mais tarde uma posição da associação.Paula Brito e Cunha recusou avançar qualquer explicação.