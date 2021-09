Julgamento do caso Raríssimas arranca hoje em Loures

O início do julgamento do caso Raríssimas arranca esta quinta-feira no Tribunal de Loures. Paula Brito da Costa, antiga presidente e fundadora da Raríssimas, exige 147 mil euros de indeminização à Associação Nacional de Deficiências Mentais e Raras por considerar ilegal o processo de despedimento.



Quatro anos depois, Paula Brito de Costa está em tribunal com representantes da instituição, de onde foi afastada em 2017.





Ao minuto Atualizado a 2 de set de 2021 | 10:27

10:27 | 02/09 "Vi a doutora Paula com muita tristeza e mágoa quando foi despedida. Isto foi tudo para que ela trabalhou. A doutora Paula vivia para o trabalho. Construiu a Raríssimas com o coração e com as tripas. Estava muito triste. Não tenho conhecimento que se tenha separado do marido mas sei que fez consultas devido a uma depressão", afirma a testemunha perante a saída da ex-presidente da instituição.

10:25 | 02/09 Revela que era Paula quem provava a comida do refeitório da instituição como controlo da qualidade.



A namorada afirma que existia um BMW "disponível para serviços". "Cheguei a vê-la no carro, assim como o doutor Nuno branco. Via-a o carro com muita regularidade, quando chegava, quando saía. Sempre nos disseram que se a carrinha de serviço estivesse ocupada, podíamos usar o BMW. Não me parece que fosse o carro pessoal da doutora Paula", acerscenta.

10:21 | 02/09 A primeira testemunha a ser ouvida esta quinta-feira é a namorada do filho da Paula brito da Costa. A terapeuta ocupacional trabalhou na casa entre 2014 e dezembro de 2019.

A ex-presidente está indiciada pelos crimes de recebimento indevido de vantagem, peculato e falsificação de documentos. Terá usado cerca de 350 mil euros da associação para gastos pessoais.A associação pediu também uma indeminização a Paula Brito da Costa na ordem dos 380 mil euros, uma vez que muitas das despesas apresentadas pela ex-presidente não parecem ter justificação.