Julgamento de mulher acusada de sequestrar e assaltar empresário começa hoje

Uma mulher, de 47 anos, começa a ser julgada, esta terça-feira, no tribunal de Aveiro, pela suspeita de ter sequestrado e roubado um empresário, em Ílhavo. Na altura, a arguida teve a ajuda de dois homens que nunca foram identificados. O caso ocorreu a 15 de março de 2021.A vítima seguia, de carro, por uma estrada florestal da colónia agrícola, na Gafanha da Nazaré e na altura apercebeu-se de uma viatura parada e um homem com um triângulo na mão. Quando parou para prestar auxílio, o homem entrou no carro da vítima e apontou-lhe uma arma à cabeça.Seguiram alguns quilómetros até que a vítima foi obrigada a parar e a passar para um segundo carro, que estava parado na beira da estrada. Nessa altura, o homem foi obrigado a permanecer deitado e vendado, no banco traseiro da viatura dos assaltantes.A viagem prosseguiu, durante cerca de cinco minutos, até uma habitação. Já no interior da casa, a vítima foi despida. Os sequestradores aproveitaram para tirar fotografias do homem nu, garantindo-lhe que seriam publicadas nas redes sociais se fizesse queixa na polícia.A arguida é suspeita de ter levantado 320 euros, com o cartão multibanco da vítima, e pago cinco euros de combustível para uma scooter. Nessa mesma noite, o homem foi largado num local isolado.A suspeita é acusada dos crimes de roubo agravado, coação, sequestro agravado e burla.