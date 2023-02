Julgamento por maus-tratos no Lar do Comércio em Matosinhos adiado devido a greve dos oficiais de justiça

O ex-presidente da direção e a ex-diretora de serviços do Lar do Comércio em Matosinhos acusados são acusados de 67 crimes de maus-tratos, 17 dos quais agravados pelo resultado morte.

O julgamento a um ex-presidente da direção e uma ex-diretora de serviços do Lar do Comércio em Matosinhos, acusados de crimes de maus-tratos, foi adiado, esta terça-feira, devido a greve dos oficiais de justiça.Os acusados foram identificados, esta manhã de terça-feira, e comunicaram ao coletivo de juízes a sua intenção de permanecer em silêncio nesta fase do processo. A acusação acredita que os suspeitos "violaram os deveres inerentes aos cargos que ocupavam".