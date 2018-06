Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Justiça adia julgamento do caso de morte de adepto do Sporting na Luz

Caso perde prioridade para processos com arguidos presos e para o caso dos Comandos.

Por Magali Pinto | 01:30

Luís Pina está acusado de um crime de homicídio qualificado e outros quatro tentados à porta do Estádio da Luz, em abril do ano passado. No mesmo processo, há mais 22 arguidos, da claque Juventude Leonina e No Name Boys, que vão sentar-se no banco dos réus por participação em rixa e omissão de auxílio. O julgamento estava marcado para setembro deste ano, logo após as férias judiciais, mas foi adiado.



Só no final de 2019 é que o homicida do adepto Marco Ficcini vai responder pelos crimes praticados na véspera de um jogo entre o Sporting e o Benfica.



Processos com arguidos presos e o julgamento dos 19 militares dos Comandos acusados da morte de dois recrutas são os motivos do adiamento.



"Tendo em consideração o número de processos entrados com arguidos presos, impondo-se observar os prazos de prisão preventiva, assim como processos militares (entre os quais o denominado processo Comandos) verifica-se a necessidade imperiosa de serem efetuados reagendamentos", justifica a juíza que vai presidir ao julgamento. Luís Pina, recorde-se, está em liberdade.



No processo dos Comandos, os militares, alguns dos quais oficiais, no qual se inclui um médico, estão acusados de um total de 489 crimes, entre os quais ofensas à integridade física em diferentes graus e abuso de autoridade.

Dylan da Silva e Hugo Abreu, ambos com 20 anos, foram vítimas de desidratação extrema que lhes provocou a morte, em setembro de 2016, durante um exercício militar.