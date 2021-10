A Justiça acelerou a execução da primeira pena de prisão de João Rendeiro. A decisão transitou ontem em julgado. Com o ex-banqueiro foragido, o último recurso relativo à condenação de 5 anos e 8 meses de prisão efetiva foi decidido em tempo recorde.Rendeiro viajou para Londres no dia 12 e no dia seguinte fez chegar o último requerimento possível para travar o trânsito em julgado da decisão.