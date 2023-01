O Ministério Público do Funchal divulgou esta segunda-feira que "foi acionada a cooperação judiciária internacional em matéria penal, com vista a notificar o arguido da acusação pública", no caso de Anastácio Alves, um ex-padre que foi acusado de cinco crimes de abuso sexual de crianças e atos sexuais com adolescente, entre 2015 e 2016, em Câmara de Lobos.









Ver comentários