A absolvição de um homem acusado de ter esfaqueado no peito uma prostituta, no Pinhal Novo, Palmela, em outubro de 2021, abriu ‘guerra surda’ no Ministério Público de Setúbal - entre o DIAP que acusou e a procuradora que no julgamento pediu a absolvição, inviabilizando eventual recurso - e criou surpresa na PJ, que investigou o caso.









