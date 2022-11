A ministra da Justiça defendeu esta sexta-feira, em Ourém, a criação de uma plataforma que permita disponibilizar online, aos cidadãos, todas as decisões judiciais nacionais, com anonimato. “Só uma Justiça mais acessível e mais próxima, com uma linguagem mais simples, mais clara, mais transparente, ajudará a evitar controvérsias e chegar à compreensão das pessoas”, disse Catarina Sarmento e Castro.





A ministra falou na sessão de encerramento das II Jornadas de Direito Criminal da Comarca de Santarém, que decorreram em Ourém. Este ano, foram assinalados os 40 anos do julgamento do atentado ao Papa João Paulo II, Fátima. Estiveram presentes os três juízes que julgaram o padre Krohn, o espanhol condenado a seis anos e meio de prisão pelo atentado.