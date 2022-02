É mais uma reviravolta no processo cível intentado pelos pais de Marlon Correia. O Supremo Tribunal de Justiça considera que a segurança no recinto da Queima das Fitas, no Porto, era adequada e que o homicídio do estudante, de 24 anos, se tratou de uma situação inevitável. Os juízes-conselheiros ilibaram assim a Federação Académica do Porto (FAP), que há apenas quatro meses tinha sido condenada pelo Tribunal da Relação a pagar 150 mil euros à família.