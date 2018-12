Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ladrão acaba ferido após perseguição

Roubou carrinha de empresa e foi apanhado por populares em Santa Maria da Feira.

Por Francisco Manuel | 09:40

Um homem de 30 anos roubou, este sábado ao final da tarde, uma carrinha ao serviço de uma empresa de entrega de encomendas, junto ao mercado de S. João da Madeira. Foi perseguido, apanhado e alegadamente agredido por populares antes de chegar a GNR.



Tudo começou quando dois funcionários se terão afastado momentaneamente da carrinha, momento aproveitado pelo assaltante para arrancar com o veículo. Alertado pelos gritos dos dois trabalhadores, um grupo de populares iniciou perseguição ao assaltante.



O homem em fuga acabou por colidir com outras duas viaturas e, já na freguesia de Arrifana, em Santa Maria da Feira, colidiu com um terceiro automóvel, embatendo de seguida no passeio e partindo o eixo da carrinha furtada que ficou imobilizada.



Foi aí que os populares avançaram para o ladrão, que ainda tentou resistir, sofrendo ferimentos no decurso de alegadas agressões da parte do grupo que auxiliou os funcionários. Quando a GNR chegou, o suspeito encontrava-se a ser assistido pelos bombeiros de Arrifana.



Foi posteriormente transportado para o hospital de Santa Maria da Feira.