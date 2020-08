Ladrão detido após atender telemóvel que roubou em Vila Franca de Xira

Um homem, de 48 anos, foi detido pela PSP depois de ter atendido uma chamada no telemóvel que tinha roubado, horas antes, numa rua em Vila Franca de Xira.As autoridades acabaram por conseguir identificar o autor do crime, após a vítima ter feito queixa na esquadra, na sexta-feira. O ladrão ‘entregou-se’ ao atender uma das "diversas tentativas de chamadas para o telemóvel roubado" feitas pelos agentes, explicou ontem a PSP.Durante o assalto, ameaçou a vítima com o que aparentava ser uma arma de fogo, forçando-a a entregar o telemóvel e uns auriculares, avaliados em mais de 1000 euros. Alertada para a possibilidade de o homem estar armado, a Polícia avançou de imediato para o terreno e conseguiu localizá-lo no local onde habitualmente pernoita. Aí, os agentes constataram que a pistola era afinal de plástico. O suspeito foi constituído arguido e ficou em liberdade.Durante o assalto, o ladrão utilizava um boné que pertencia a uma empresa de segurança. Confrontado pela autoridades sobre a origem do objeto, o suspeito não conseguiu provar que tinha algum dia sido funcionário daquela empresa.O telemóvel e os auriculares, fruto do roubo, ainda se encontravam na posse do ladrão na altura em que este foi localizado pelas autoridades. Após a detenção do suspeito, os agentes da PSP devolveram à vítima os bens.