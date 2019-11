Gang violento detido em operação da PJ em Vila Nova de Gaia

A Poícia Judiciária deteve esta quinta-feira à noite os dois elementos do trio violento que andava fugitivo à Polícia de Segurança Pública, no Porto. Numa operação organizada, as autoridades já tinham conseguido deter o cabecilha deste gang, João Duarte, conhecido como ' Rambo de Famalicão '.Durante a tarde desta sexta-feira, a PJ procedeu a buscas no bairro do Cerco, onde moravam os dois assaltantes esta quinta-feira detidos. As autoridades conseguiram recuperar roupas utilizadas pelos perigosos assaltantes e assim provar a presença dos mesmos nos assaltos, tendo em conta as imagens de videovigilância. Recorde-se que, apenas numa noite, este gang procedeu a mais de 15 assaltos na zona do grande Porto.Os dois ladrões continuam hospitalizados, sendo que um está em estado grave, após ter sido baleado pelos agentes da PJ, durante a perseguição policial. Tentaram deter os homens quando estes se preparavam para assaltar uma bomba de combustível, mas estes acabaram por fugir e ser posteriormente detidos, em Avintes, Vila Nova de Gaia. Polícia Judiciária foi forçada a disparar, uma vez que os assaltantes se encontravam sob a posse de caçadeiras.