Seis detidos por assaltos à mão armada em megaoperação da PJ

A Polícia Judiciária (PJ) está esta quarta-feira de manhã a fazer buscas nos Bairros da Quinta da Fonte, em Loures, e da Cruz Vermelha, em Cascais, disse fonte da PSP à Lusa, que está a assegurar o perímetro da operação.Há, pelo menos, seis detidos na sequência desta operação. Tratam-se de três mulheres e de três homens suspeitos de assaltos a estabelecimentos comerciais.A grande operação, que teve início às 07h00, está a ser realizada com o objetivo de deter suspeitos de assaltos violentos de roubos à mão armada. Foi também encontrada droga no decorrer destas buscas.Estão no terreno cerca de 50 inspetores da PJ e elementos da PSP.Em atualização