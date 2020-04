Ladrão diz que ministro Azeredo Lopes sabia da farsa de Tancos

João Paulino, o mentor do assalto às armas de Tancos, prometia muito, mas afinal quis falar sobre pouco. Esta terça-feira no Tribunal de Monsanto, disse que só respondia às perguntas sobre o achamento das armas - combinado com dois amigos da GNR do Algarve, numa ação que não foi mais do que uma farsa. João Paulino, que está em liberdade depois de terem sido ultrapassados os prazos da prisão preventiva, nada quis dizer ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 22.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento