Aproveitava as madrugadas para arrombar as portas de ourivesarias e lojas de telemóveis, de onde sacava joias e aparelhos eletrónicos. Conseguiu furtar bens avaliados em mais de 140 mil euros. O homem de 37 anos, reincidente no crime, foi agora travado pela Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa.









