Um homem de 22 anos foi detido pela PSP - e colocado em preventiva - por ter assaltado, golpeando a vítima com uma faca, um turista estrangeiro à porta de uma discoteca no Cais do Sodré, em Lisboa.Roubou-lhe um relógio de pulso no valor de sete mil euros, foi esta segunda-feira revelado. Segundo o Ministério Público, o assaltante já tinha sido preso e foi solto em junho ao ser condenado com pena suspensa. O relógio foi recuperado e devolvido.