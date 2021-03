A PSP deteve um homem de 20 anos, membro de um grupo que, nas últimas semanas, se dedicou a assaltar com ameaça de faca e agressões pessoas que passeavam ou faziam desporto na mata do Monsanto, em Lisboa. Foi reunida prova que o indicia, para já, por oito roubos. Está em prisão preventiva.





De acordo com Ministério Público e PSP, em resultado das agressões e ameaças foram roubados dinheiro, telemóveis, outros dispositivos eletrónicos e bicicletas. A detenção ocorreu na quarta-feira, após buscas na casa do suspeito, no bairro da Boavista, junto ao Monsanto. As vítimas foram abordadas em “zonas mais ermas e de difícil acesso e deteção por parte das autoridades”. O suspeito já havia sido detido em 2017 por roubo no Cais do Sodré.