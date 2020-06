No Name Boys fecham telemóveis à Justiça

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 27.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Apenas um dos seis elementos da claque do Benfica No Name Boys, detidos quinta-feira por uma tentativa de homicídio, várias agressões e roubos a membros de claques do Sporting e polícias, aceitou abrir o seu telemóvel aos investigadores. Os restantes recusam fazê-lo e os aparelhos apreendidos serão submetidos a perícias. Os homens, entre os 22 e os 33 anos, ficaram ontem em prisão preventiva.O objetivo da PSP ao insistir no ...