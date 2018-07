Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ladrões amarravam idosos para roubar no Algarve

Suspeitos invadiam moradias isoladas e amarravam as vítimas com abraçadeiras.

Por Rui Pando Gomes | 08:35

Escolhiam casas isoladas, amarravam os moradores idosos e roubavam dinheiro e objetos valiosos. A atuação da dupla violenta foi em tudo semelhante em três roubos praticados nos concelhos de Lagoa e Portimão, em 2017.



Os dois homens , de nacionalidade romena, foram detidos pela Polícia Judiciária de Portimão, com a colaboração da Unidade Especial de Polícia da PSP.



Os assaltantes têm 34 e 28 anos e, ao que o CM conseguiu apurar, trabalham na construção civil e em estufas. Aproveitavam os locais de trabalho para estudar os alvos ao pormenor.



O primeiro roubo ocorreu no dia 26 de julho de 2017, no concelho de Lagoa. Os suspeitos invadiram uma casa isolada, amarraram uma mulher, de 74 anos, com abraçadeiras de plástico e fugiram com objetos em ouro, cerca de 100 euros em dinheiro, duas espingardas caçadeiras e uma viatura ligeira.



No dia 10 de outubro, do mesmo ano, a dupla invadiu a moradia de um casal holandês, de 72 anos, em Vidigal, na Mexilhoeira Grande, Portimão. Os dois assaltantes, ao que o CM apurou, entraram na propriedade rural com as caras tapadas e dispararam tiros contra a fechadura da porta da habitação.



O morador estava sentado na sala a ver televisão e ficou com as costas e cabeça cravadas de chumbos. Os ladrões amarraram o homem ferido e a mulher e roubaram 160 euros e peças de ouro avaliadas em 6 mil euros.



O terceiro crime violento ocorreu no dia 23 de outubro de 2017, em Portimão. Os assaltantes arrombaram as grades da janela de uma moradia, amarraram a proprietária, de 82 anos, e apoderaram-se de objetos em ouro com um valor estimado de 10 mil euros.



Os suspeitos vão ser esta quinta-feira ouvidos por um juiz para conhecerem as medidas de coação.