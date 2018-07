Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ detém dois homens suspeitos de três roubos a moradias no Algarve

Detidos roubaram vários objetos em ouro, dinheiro e armas.

Por Lusa | 11.07.18

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens suspeitos de serem os autores de três roubos a residências no Algarve, nos quais roubaram vários objetos em ouro, dinheiro e armas, após amarrarem os proprietários, foi anunciado esta quarta-feira.



A PJ indicou, em comunicado, que os dois homens, de 28 e 34 anos, são os presumíveis autores de roubos efetuados em 2017, a uma residência no concelho de Lagoa e de dois outros em moradias em Portimão, no distrito de Faro, tendo sido utilizada uma arma de fogo, num dos assaltos.



Segundo a polícia, em julho de 2017, os arguidos entraram numa residência isolada, no concelho de Lagoa, amarraram uma mulher de 74 anos e apoderaram-se de vários objetos em ouro, cerca de 100 euros em dinheiro, duas espingardas caçadeiras e uma viatura ligeira.



Em outubro, na zona do Vidigal, em Portimão, a "dupla" terá roubado cerca de seis mil euros em objetos em ouro e 160 euros a um casal de 72 anos.



O roubo foi consumado depois de um dos arguidos ter efetuado um disparo contra o vidro da porta principal para garantir o acesso à habitação e o outro disparado contra o proprietário, tendo os assaltantes amarrado o homem e a sua mulher para consumar o roubo, frisou a polícia.



Em Portimão, e também no mês de outubro, dois homens terão roubado cerca de 10 mil euros em objetos de ouro de uma moradia, na qual se introduziram após arrombarem as grades de uma janela, tendo igualmente amarrado a proprietária, uma mulher de 82 anos.



Os arguidos vão ser ouvidos em primeiro interrogatório judicial em tribunal para aplicação de eventuais medidas de coação.



As detenções foram efetuadas pelo Departamento de Investigação Criminal da PJ de Portimão com a colaboração da Unidade Especial de Polícia da Polícia de Segurança Pública de Faro, no âmbito do inquérito tutelado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Portimão.