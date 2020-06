Ladrões roubam bidés e sanitas em Viseu

Nem a louça das casas de banho escapou a um grupo de seis ladrões que, na madrugada do dia 2 de abril, assaltou uma casa de emigrantes em Cavernães, Viseu. Os assaltantes, três homens e três mulheres, com idades entre os 16 e 30 anos, foram agora identificados pela GNR numa operação musculada que contou com a colaboração da Polícia Judiciária de Vila Real.Os ladrões fizeram mais de 150 quilómetros para concretizar o assalto - distância entre Viseu, local do crime, e Vila Verde da Raia, Chaves, onde residem. Aproveitando-se dos donos estarem emigrados, bem como na altura se estar em pleno pico da pandemia de Covid-19 e por isso haver pouca gente na rua, os ladrões prepararam a ‘limpeza’ da casa ao pormenor.Entraram no edifício através de arrombamento da fechadura de uma porta, carregaram tudo o que puderam para várias carrinhas: eletrodomésticos, tachos, talheres, quadros, peças de decoração, ferramentas e até sanitas e bidés das casas de banho, material avaliado em cerca de 30 mil euros. "Esvaziaram por completo a habitação e levaram o material para suas casas", disse ontem ao CM o capitão Bruno Marques, comandante do destacamento da GNR de Viseu, que liderou uma operação que resultou na apreensão do "material furtado em pelo menos duas habitações".Há a suspeita de o grupo ter efetuado outros crimes. "Podem ter praticado este tipo de furtos não só em Viseu, mas também nos distritos de Vila Real e de Bragança", referiu o responsável da GNR.