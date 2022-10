Lalanda e Castro, ex-patrão de Sócrates, quer pagar meio milhão de euros para suspender processo

A defesa de Paulo Lalanda e Castro, ex- administrador da Octapharma, quer pagar meio milhão de euros em troca da suspensão provisória do processo ‘Máfia do Sangue’.



O ex-patrão de Sócrates quer evitar a todo o custo ir a julgamento. Está acusado de 21 crimes, entre os quais corrupção ativa e branqueamento de capitais.





A decisão está nas mãos do juiz Ivo Rosa, mas terá sempre de ter a concordância do Ministério Público. A procuradora do caso pediu hoje a ida a julgamento de Lalanda e Luís Cunha Ribeiro, expresidente do INEM, apontados como corruptor e corrompido no caso do negócio do plasma sanguíneo, que terá lesado o Estado em 100 milhões de euros.