Lama inunda ruas e arrasta carros em Vila Franca de Xira

O relato de Ilda Cruz descreve o momento em que, ontem à tarde, uma conduta de água rebentou no centro de Vila Franca de Xira, inundando as ruas. Alguns carros foram mesmo arrastados pela força das águas.O incidente obrigou ao corte de três vias - a rua António Sérgio, Estrada Monte Gordo e rua Soeiro Pereira Gomes - e causou estragos em negócios e habitações."Não conseguimos ainda calcular os prejuízos, mas sabemos que são muitos", disse aoAlberto Mesquita, presidente da autarquia. E os comerciantes faziam contas à vida. "Tenho uma arca cheia de peixe e carne que ficou avariada", contou Maria Palmira Paulino, de 69 anos e que há 35 tem as portas abertas do minimercado Paulino. Estava a "dormir a sesta" quando o rebentamento aconteceu e pensou "que fosse um dilúvio".A conduta em causa pertence à EPAL e fonte da empresa garantiu ontem aoter já "acionado os seguros no sentido de responder aos prejuízos" e explicou que ocorreu um "corte de energia abrupto" na estação elevatória da cidade que não terá permitido acionar os mecanismos de segurança face ao rebentamento.