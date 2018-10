Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lançada primeira pedra da construção de novo quartel dos bombeiros em Espinho

Obra do novo quartel tem prazo de um ano para a conclusão.

Por Paulo Jorge Duarte | 06:00

Foi lançada este sábado a primeira pedra para a construção do novo quartel dos bombeiros do concelho de Espinho. A cerimónia marcou a assinatura do auto de consignação com o empreiteiro da obra, no valor de cerca de um milhão e novecentos mil euros. A obra tem um prazo de conclusão de doze meses.



"Esta obra não será apenas mais um quartel, mas sim um quartel operacionalizado capaz de garantir, independentemente da hora do dia, uma elevada prontidão em primeira intervenção em missões de proteção e socorro" disse o comandante Pedro Louro.



"É uma obra de referência, um exemplo a nível nacional do sucesso da primeira fusão de corporações de bombeiros. É uma obra que tem o apoio da autarquia, enquadrada numa aposta clara nos bombeiros da cidade, com o objetivo de melhor servir a comunidade" afirmou Pinto Moreira, presidente da edilidade espinhense.



A obra é financiada em um milhão e cem mil euros por fundos europeus estruturais e de investimento, mas a verba poderá ser aumentada. "Estamos disponíveis para rever o montante do valor financiado. Poderemos ir até a um milhão e trezentos e vinte mil euros", revelou José Guedes, representante do POSEUR.



O quartel será construído na rua do Porto, em Silvalde, junto ao complexo de ténis. A infraestrutura irá substituir os dois quartéis que eram propriedade dos Bombeiros Voluntários e dos Bombeiros Espinhenses. As duas corporações confirmaram a fusão em 2015, dando origem aos Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho. Até à data, é a única fusão concretizada.