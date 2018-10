Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros obrigados a fazer refeição no chão

Jantar foi servido às 23h00, quando fogo estava já resolvido.

Por Fátima Vilaça | 01:30

Os mais de 50 bombeiros das várias corporações do distrito de Braga que, no passado dia 7, ajudaram a combater um incêndio de grandes proporções num palacete, no centro da cidade de Braga, ficaram indignados com o "desrespeito" demonstrado pelos responsáveis da Proteção Civil municipal que, após longas horas de combate, serviram o jantar, em marmitas, em plena rua. Os bombeiros foram obrigados a fazer a refeição no chão, encostados aos camiões das diversas corporações chamadas. Revolta ainda maior sentiram os bombeiros das corporações de Braga, que foram dispensados sem jantar.



"É um tratamento indigno, que revela desrespeito por quem veio ajudar no combate a um incêndio complicado. Estamos habituados a fazer as refeições no chão quando estamos no meio do monte, em combate a incêndios florestais, mas, no centro urbano, com tantos locais à disposição, só mostra que não há respeito pelos bombeiros", disse ao CM, sob anonimato, um dos elementos que esteve no combate.



A refeição foi servida já depois das 23h00, numa altura em que o incêndio se encontrava já resolvido e em fase de rescaldo. Os elementos das corporações de Amares, Famalicenses, Taipas e Barcelinhos, que durante horas ajudaram a combater o fogo, foram surpreendidos, depois de quase uma hora de espera, com a refeição servida em embalagens metálicas, na rua.



Firmino Marques refuta as acusações. Ao CM, o vice-presidente da câmara garante que a logística "funcionou em pleno". "Ouvi o convite aos bombeiros para jantarem no quartel. Quem quis, foi", reforça.