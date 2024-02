A lancha que, a 12 de março de 2022, arrojou na praia das Bicas, em Sesimbra, com dois motores partidos e provavelmente relacionada com o tráfico (ninguém a reclamou), foi recuperada pela Marinha - que não divulga o valor investido - e vai combater a pirataria no golfo da Guiné, na capacitação da Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe. Da embarcação de alta velocidade só se aproveitava o casco, que ainda assim foi reconstruído e modificado “para o tipo de missões no mar que agora vai realizar”.“O valor da intervenção efetuada representa cerca de um décimo do que uma embarcação nova deste tipo custaria”, refere a Marinha ao. Foram instalados “novos motores fora de borda, eletrónica, cablagem eletrónica, baterias, bancos”, entre outros. A ‘EAV Príncipe’, assim foi batizada, vai ter uma guarnição de 6 militares portugueses e 2 a 4 de São Tomé e Príncipe.