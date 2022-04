Lanchas feitas em Espanha produzidas para serem usadas para tráfico na costa portuguesa

Uma investigação da Guardia Civil permitiu desmantelar uma rede de tráfico de droga, com filiais em várias zonas de Espanha, e que se dedicava também à construção de lanchas voadoras. Parte destas embarcações, assim chamadas por terem motores de grande potência e que se destinam ao transporte de estupefacientes, eram produzidas para serem usadas na costa portuguesa.Os agentes da força de segurança espanhola realizaram buscas em pelo menos dois armazéns no Norte de Portugal. Osabe que a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico da Polícia Judiciária acompanhou as diligências, que culminaram em cerca de duas dezenas de detenções.Em Portugal falta ainda legislar sobre o fabrico e posse destas lanchas, que não está criminalizado, ao contrário do que acontece em Espanha. Fontes policiais reclamaram ao CM a urgência na implementação desta alteração legislativa.