Caso Maddie: Lei não prevê prisão para amigo de alemão que vigiou rotinas dos McCann

O amigo português de Christian Brueckner, que terá fornecido ao alemão elementos sobre as rotinas do casal McCann, não incorre em qualquer sanção, à luz da nossa legislação, nem mesmo se soubesse que o objetivo era assaltar a casa que estava a ser ocupada pelo casal inglês."É um princípio blindado do Direito: a instigação ou coautoria tem de ter dolo. Não é o caso. O empregado ...