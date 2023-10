Leitura da sentença de ex-advogada e ex-consultor jurídico de Rosa Grilo adiada

A leitura da sentença de Tânia Reis e João Sousa, ex-advogada e do ex-consultor jurídico de Rosa Grilo, foi esta terça-feira adiada para o dia 9 de novembro, às 14h00. A juíza comunicou uma alteração não substancial de factos da acusação e da qualificação jurídica dos crimes.É agora imputado aos arguidos um crime de favorecimento pessoal na forma tentada. As defesas não prescindiram de prazo para analisar o que lhes foi esta terça-feira comunicado.Com a nova reformulação dos factos é descrito, por exemplo, que os arguidos tiveram acesso a fragmentos de bala e invólucros que colocaram na casa de Rosa Grilo, criando uma nova cena do crime.Recorde-se que a ex-advogada e ex-consultor forense de Rosa Grilo, a mulher condenada a 25 anos por matar o marido Luís, juntamente com o amante António Joaquim, também condenado, estão acusados pelo crime de favorecimento pessoal por serem suspeitos de terem plantado provas no local do homicídio do triatleta Luís Grilo, em 2018. Em causa está um buraco de bala na banheira e fragmentos de bala e invólucros que apareceram no quarto do casal, com o objetivo de favorecerem a cliente Rosa.À saída do tribunal, Tânia Reis e João Sousa não reagiram ao adiamento da leitura da sentença.