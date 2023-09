MP pede a condenação da ex-advogada e do ex-consultor de Rosa Grilo no processo das provas plantadas

Tânia Reis e João de Sousa são acusados de terem plantado provas relativas ao homicídio de Luís Grilo em 2018."Arguidos tiveram motivo e oportunidade", afirmou a procuradora, que deixou nas mãos do tribunal a pena a aplicar aos arguidos, acusados do crime de favorecimento pessoal, punido com pena até 3 anos de prisão.Tânia Reis e João Sousa, ex-advogada e ex-consultor forense de Rosa Grilo, a mulher condenada a 25 anos por matar o marido Luís, juntamente com o amante António Joaquim, também condenado, estão acusados pelo crime de favorecimento pessoal por serem suspeitos de terem plantado provas no local do homicídio do triatleta Luís Grilo, em 2018. Em causa está um buraco de bala na banheira e fragmentos de bala e invólucros que apareceram no quarto do casal, com o objetivo de favorecerem a cliente Rosa. Arriscam pena até 3 anos de prisão.