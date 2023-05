Se hoje se concretizar em tribunal a inquirição de Rosa Grilo, rebatizada agora de Rosa Pina, segue-se a fase final do julgamento de Tânia Reis e João de Sousa, acusados de terem plantado provas relativas ao homicídio de Luís Grilo em 2018.



Recorde-se que a advogada Tânia Reis defendeu Rosa Grilo no processo do homicídio de Luís Grilo, tendo já em fase de julgamento contado com a colaboração dita especializada de João de Sousa, um cadastrado que cumpriu pena de prisão em Évora e tenta agora que algum tribunal, num momento de distração, o reconheça na qualidade em que se intitula de consultor forense.









