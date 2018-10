Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leslie interrompeu ligações fluviais entre Setúbal e Tróia

Capitão do Porto de Setúbal, confirmou que, "sensivelmente às 21h00", as ligações foram interrompidas.

23:54

A interrupção das ligações fluviais para Tróia (Grândola), foi a ocorrência "mais relevante" no distrito de Setúbal provocada pela passagem do Furação Leslie, disse o comandante distrital das Operações de Socorro.



"O que de mais relevante aconteceu até agora [cerca das 23h00] foi a suspensão, esta noite, de todas as carreiras fluviais no rio Sado, entre Setúbal e Tróia, que só vão reabrir amanhã de manhã [domingo]", afirmou à agência Lusa o responsável do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, Eliseu Oliveira.



Segundo o responsável, a interrupção desse serviço, efetuado através de 'ferry' ou catamarã, foi decidido pela capitania do Porto de Setúbal, atendendo ao alerta vermelho que vigora este sábado no distrito devido ao furacão.



Contactado pela Lusa, Luís Lavrador, capitão do Porto de Setúbal, confirmou que, "sensivelmente às 21h00", as ligações foram interrompidas.



Não foram, por isso, realizadas este sábado as restantes viagens habituais da empresa Atlantic Ferries, que, segundo os horários consultados pela Lusa, deveriam ter lugar até às 22h40, no caso dos ferries, e até às 01h30 de domingo, no caso dos catamarãs, a partir de Tróia.



Com a esperada melhoria das condições meteorológicas, "as ligações fluviais vão ser retomadas no domingo de manhã, nos horários habituais", garantiu o capitão do Porto de Setúbal.



Em relação aos efeitos do Furacão Leslie no distrito de Setúbal, o comandante das Operações de Socorro de Setúbal referiu também à Lusa que, de resto, "até ao momento não houve nada de muito relevante".



"Tivemos algumas quedas de árvores, de lonas ou de estruturas temporárias, mas foram pequenas ocorrências", afirmou, adiantando que "todos os municípios do distrito estão com o seu dispositivo pronto para alguma situação mais complicada que possa acontecer".



Ainda assim, Eliseu Oliveira, deixou um alerta aos habitantes do distrito: "Isto não invalida que as pessoas se mantenham atentas e sossegadas. Esta situação ainda não acabou, o alerta vermelho mantém-se em vigor".



O Furacão Leslie provocou, até ao momento, a queda 120 árvores nos distritos de Setúbal, Lisboa e Leiria, os mais afetados até às 22:30, tendo sido já registadas mais de 200 ocorrências, informou este sábado a Proteção Civil.



De acordo com um balanço feito à agência Lusa, cerca das 22h30, o comando da Proteção Civil informou que foram registadas, até cerca das 22h15, 247 ocorrências, sendo que, destas, 120 são relativas a quedas de árvores.



De acordo com a mesma fonte, o Furacão Leslie continua a deslocar-se para norte do território nacional.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou este sábado 13 distritos sob aviso vermelho, o mais grave, por previsão de vento forte, e alguns também por agitação marítima, em consequência da passagem pelo território continental do furacão Leslie.



Setúbal, Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real, Castelo Branco, Viseu, Guarda e Santarém são os distritos abrangidos pelo aviso.



De acordo com a Proteção Civil, o período crítico iniciou-se às 23h00 e prolonga-se até às 04h00 de domingo.



Os últimos dados da Proteção Civil indicam que o furacão Leslie perdeu intensidade, mas ganhou velocidade e mudou de trajetória, havendo a previsão de que passe na faixa entre Setúbal e Porto.