Cometeu 33 crimes contra 11 jovens, mas em tribunal, António Cunha nunca mostrou arrependimento, chegando ao longo do processo a desvalorizar os atos sexuais a que sujeitou as vítimas. O predador sexual - que para atacar fingia ser o jogador do Sporting Eduardo Quaresma - foi condenado a 12 anos de prisão no Tribunal de São João Novo, no Porto.









Ver comentários