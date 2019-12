Leva 12 anos por matar e incendiar corpo de mulher

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Uma pena de 12 anos e um mês de prisão. Foi esta a decisão do coletivo de juízes do Tribunal de Faro que condenou José Mascarenhas, de 22 anos, pelo homicídio de Tatiana Mestre, de 29.A mulher foi encontrada morta e com o corpo parcialmente queimado em agosto de 2018, dentro de um carro, num local ermo do concelho de Loulé. O arguido manteve-se em silêncio durante o julgamento, mas havia suspeitas de que o móbil do crime estaria ... < br />