Leva 18 anos de cadeia por matar vizinha que defendia filho

Um ex-fuzileiro, de 53 anos, foi ontem condenado a 18 anos de prisão por ter assassinado à facada uma vizinha, na esplanada de um café em Fermentões, Guimarães, em abril do ano passado. Maria José Dias, de 46 anos, foi esfaqueada 12 vezes depois de se colocar à frente do filho, que estava a ser atacado pelo arguido e que sofreu ferimentos graves, correndo risco de vida.José das Neves Ferreira alega ter tido um acesso de raiva porque se sentiu gozado quando ouviu a namorada do jovem cantar uma música em que dizia "maluco, maluco, maluco". Dirigiu-se à jovem com um objeto cortante e esfaqueou-a. Depois golpeou todas as pessoas que a tentaram defender."Os 18 anos de prisão são a pena que a justiça humana pode aplicar, mas o senhor vai ter de viver com uma outra pena para toda a vida: a pena de ter destruído duas famílias, a sua e a da vítima", disse ontem o juiz, que sublinhou que o homicida teve um "discurso de desresponsabilização", não pediu desculpa aos familiares da mulher morta e às outras vítimas do crime e tem "personalidade perturbada e perigosa". Vai ter de pagar 250 mil euros de indemnização.