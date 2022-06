O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), António Nunes, apelou às direções das Associações Humanitárias de bombeiros e aos comandos operacionais das mais de 400 corporações do País que peçam escusa de responsabilidade no cumprimento de duas normas específicas do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais para 2022.









