Começa esta segunda-feira, e estende-se até 30 de junho, o nível Bravo do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) para 2023. O Ministério da Administração Interna (MAI) tem previsto o empenhamento, neste período, de 5517 bombeiros no terreno. No entanto, a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) disse ao CM defender a mobilização de pelo menos mais mil elementos.













Sublinhando o ano atípico que vivemos, com a admissão pelo MAI de um aumento de 40% no risco de incêndio devido às alterações climáticas, António Nunes, presidente da LBP, defende “o reforço do diálogo entre a tutela e os bombeiros”. “Nós já propusemos a chamada de mais mil bombeiros para um reforço de vigilância. Além disso, estamos preocupados com o atraso na contratualização dos meios aéreos”, acrescentou.