Linha de Apoio a Refugiados da Câmara de Setúbal e associação Edinstvo alvo de buscas da PJ

As instalações da Linha Municipal de Apoio a Refugiados da Câmara Municipal de Setúbal está esta terça-feira a ser alvo de buscas da Polícia Judiciária.Em causa estarão suspeitas relacionadas com a polémica de acolhimento de refugiados ucranianos por russos com ligações ao Kremlin."A Câmara de Setúbal está a prestar todo o apoio necessário a estas diligências judiciais", pode ler-se numa publicação na rede social Facebook do Município de Setúbal.Em comunicado, a PJ explica que também decorreram buscas nas instalações da Associação dos Emigrantes de Leste (Edinstvo).

"Investigam-se a prática de crimes de utilização de dados de forma incompatível com a finalidade da recolha, acesso indevido e desvio de dados, previstos na Lei de Proteção de Dados Pessoais. No decurso das buscas foi apreendida para análise diversa documentação e foram efetuadas pesquisas informáticas sobre dados relacionados com os crimes em investigação", adianta a PJ.



Ao que o CM apurou, as buscas já terminaram nos três locais e foi apreendida documentação em papel e suportes informáticos – que vai ser agora analisada pela Polícia Judiciária e o Ministério Público.



Ainda não há arguidos.