Câmara de Setúbal pede que MAI investigue acolhimento de refugiados ucranianos e afasta técnica superior

A Câmara Municipal de Setúbal reagiu esta sexta-feira à notícia avançada pelo jornal Expresso que dá conta de que refugiados ucranianos foram recebidos pela autarquia por simpatizantes pró-Kremlin.Em comunicado, a autarquia revela que "irá solicitar ao Ministério da Administração Interna que adote, de imediato, os necessários procedimentos no sentido de averiguar a veracidade das suspeitas veiculada (...), manifestando total disponibilidade para prestar toda a informação necessária".A autarquia tem em funcionamento, desde o início da guerra na Ucrânia, um serviço de atendimento a refugiados ucranianos para prestar o apoio ao acolhimento daqueles que fogem da guerra.Os funcionários russos da Câmara, e que estão responsáveis pela Linha de Apoio aos Refugiados, terão fotocopiado documentos, entre eles passaportes e certidões, desses mesmos refugiados.A autarquia, liderada pelo PCP, retirou também do acolhimento de cidadãos ucranianos a técnica superior citada na notícia em causa até "ao total e inequívoco esclarecimento desta situação"."A Câmara Municipal de Setúbal repudia com a veemência qualquer toda e qualquer insinuação de quebra de sigilo no tratamento de dados de cidadãos ucranianos acolhidos nos seus serviços", acrescenta ainda.